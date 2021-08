Stuttgart (ots) - Vom 23. bis 26. September 2021 findet das beliebte MOUNTAINBIKE TESTIVAL epowered by Bosch wieder in Südtirol statt und verwandelt Brixen erneut in die Hauptstadt für Mountainbike-Fans. Mit seinen großartigen Panoramen und Trails sowie dem Bikepark mit vier abwechslungsreichen Lines verschiedener Schwierigkeitsstufen hat Brixen für Bikerinnen und Biker immer viel zu bieten, doch an den vier TESTIVAL-Tagen ist ein Besuch in der Altstadt für MTB-Fans geradezu Pflicht - erst recht, wenn wie in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen des Events gefeiert wird.Rund 45 namhafte Aussteller haben sich in diesem Jahr angemeldet, um ihr Angebot zu präsentieren und den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, die neuesten Bikes und Parts sowie das beste Equipment und Zubehör der kommenden Saison 2022 schon jetzt zu testen - natürlich kostenlos. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit geführten Touren, Gewinnspielen und interessanten Vorträgen. Das Messegelände in der Altstadt ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag von 9 bis 16 Uhr und für jeden Interessierten kostenlos zugänglich. Auch die Aussteller sind begeistert darüber, ihre Neuheiten dem Publikum präsentieren zu können. "Für die Fahrradszene beginnt nach der Sommerferienzeit bereits die Saison 2022", sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt. "Dazu gibt das TESTIVAL zeitlich genau passend den Startschuss."2020 musste das MOUNTAINBIKE TESTIVAL epowered by Bosch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, darum freut sich Melissa Eisgruber vom Eventteam der Motor Presse Stuttgart umso mehr auf den diesjährigen September: "Wegen der positiven Entwicklung der Impfsituation in der EU sind wir optimistisch, dass das TESTIVAL, wenn auch unter Auflagen, wieder stattfinden kann. Auch für uns ist das TESTIVAL jedes Jahr das Saisonhighlight." Die geltenden Besuchsrichtlinien werden auf www.mountainbike-testival.de stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Auf der Internetseite finden Besucher außerdem das Programm und alle weiteren Informationen.Anlässlich des zehnjährigen Geburtstags, den das MOUNTAINBIKE TESTIVAL 2021 in Brixen feiert, soll am Samstag bei Live-Musik mit allen Besucherinnen und Besuchern angestoßen werden (unter Vorbehalt, je nach den aktuellen Richtlinien). An den anderen Abenden freut sich die umliegende Gastronomie auf die Gäste und bietet vielfach besondere Angebote für den Biker-Chill-out.In diesem Jahr wird das MOUNTAINBIKE TESTIVAL epowered by Bosch erstmalig zum "Green Event". Durch eine Reihe von Maßnahmen unter anderem zur Energieeffizienz und zum Abfallmanagement hat die Veranstaltung das Zerifikat "going Green Event Südtirol" erhalten. Dazu gehört auch das Angebot für die Besucher, den CO2-Ausstoß der Anreise zu kompensieren. Sie finden dafür auf der Internetseite einen Link zum Anbieter Wilderness International.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +4ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133394/5001690