DJ Bahn: Vorbereitungen für normalen Betrieb ab Mittwoch laufen

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn verzeichnet nach eigenen Angaben beim zweiten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) insgesamt eine ruhige Betriebslage. Auch am zweiten Streiktag laufe das Grundangebot stabil, teilte das Unternehmen mit. Im Fernverkehr sind demnach rund 30 Prozent der Züge unterwegs. Im Regional- und S-Bahnverkehr liege das Angebot bei rund 40 Prozent.

Parallel laufen laut Bahn die Vorbereitungen an, damit nach Ende des Streiks wieder der normale Fahrplan gefahren werden kann. Dazu müssten zum Beispiel nachts Züge überführt werden, damit sie zu Betriebsstart am Mittwochmorgen wieder am geplanten Bahnhof losfahren können. Ebenso machten sich schon am Dienstag Beschäftigte auf den Weg, um zum Betriebsstart am richtigen Ort ihre Züge zu übernehmen. Die Bahn geht davon aus, "dass am Mittwoch der Zugverkehr wieder weitgehend normal laufen wird".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2021 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.