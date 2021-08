Toronto, 24. August 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) gibt bekannt, dass es der DeFi Alliance beigetreten ist. Die Gruppe, die Anfang 2020 als Chicago DeFi Alliance gegründet wurde, bietet Mentoren-Programme und Finanzierungen für Tech-Teams im Frühstadium, die im 70-Milliarden-Dollar-Sektor des dezentralisierten Finanzwesens ("DeFi") arbeiten. Zu den weiteren Mitgliedern der Allianz mit über 150 Unternehmen gehören unter anderem Coinbase, Jump Capital, CMT Digital und Cumberland DRW.

Die Partnerschaft mit der DeFi Alliance sieht keine Investitionen oder finanzielle Unterstützung vor. Bislang hat das Venture-Angebot von DeFi Technologies zahlreiche Investitionen in DeFi-Startups getätigt. Mit dem Beitritt zur DeFi Alliance wird das Unternehmen Startups im Frühstadium, die die Accelerator-Programme der DeFi Alliance durchlaufen, Mentoring, Investitionen und andere Unterstützung anbieten. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche durch das Unternehmen.

Der Chief Executive Officer von DeFi Technologies, Wouter Witvoet, erklärte: "Der Beitritt zur DeFi Alliance bietet uns einen weiteren Zugang zu DeFi-Projekten in der Frühphase, mit denen wir beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit zusammenarbeiten können. Die Community hat eine Reihe bekannter Projekte hervorgebracht und wir freuen uns darauf, den öffentlichen Markt mit weiteren DeFi-Startups in Kontakt zu bringen, die eines Tages weltbekannt sein werden."

Der Partner bei der DeFi Alliance, Jacob Franek, erklärte: "Wir sind sehr erfreut, dass DeFi Technologies der DeFi Alliance beigetreten ist, und freuen uns auf die Beiträge des Unternehmens zu unserem Ökosystem und die Verbreitung weiterer Kenntnisse und Einsichten über dezentralisierte Finanzen auf den öffentlichen Märkten."

Über die DeFi Alliance:

Die DeFi Alliance ist der führende Accelerator für das dezentralisierte Finanzwesen. Wir verhelfen Startups zu Liquidität und Unterstützung durch ein breites Branchennetzwerk - das DeFi Alliance Network -, das Handelsunternehmen, Gründer und Investoren vereint. Gemeinsam wollen wir DeFi bis 2025 auf eine Milliarde Nutzer erweitern. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.defialliance.co/

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

mailto:Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

mailto:ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen zur Beteiligung an der DeFi Alliance, zu den Akquisitions- und Investitionsplänen des Unternehmens, zur dezentralen Finanzbranche und zu den Vorzügen oder potenziellen Erträgen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "umgesetzt werden" bzw. "eintreffen können", "könnten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Protos - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

