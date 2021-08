Vancouver, B.C., Kanada, 24. August 2021 - CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) (OTC: CATTF) (FWB:8CH) ("CAT" oder das "Unternehmen") gibt folgendes Update zu seinen aktuellen Arbeiten auf dem Mineralkonzessionsgebiet Gold Jackpot im Elko County, Nevada bekannt.

Kupfer-Gold-Silber-Tellur-Konzessionsgebiet Gold Jackpot

- Die Interpretation der magnetischen Vermessungen mittels Drohne, Schwerkraftmessungen am Boden und der drei IP-Linien auf dem Konzessionsgebiet Gold Jackpot ist jetzt abgeschlossen.

- Diese Untersuchungen haben zwei verschiedene geophysikalische Anomalien an zwei Standorten definiert, die räumlich mit den zuvor genommenen Gesteinssplitterproben mit anomalen Gold- und Kupferwerten zusammenzuhängen scheinen und im Westen und Osten von größeren regionalen Strukturen gebunden sind.

- Die hoch aufladbaren und geringen Widerstand zeigenden Anomalien könnten möglicherweise Sulfidmineralisierung in der Tiefe darstellen.

- Die Ergebnisse der Untersuchungen bestätigen die Arbeitshypothese des Unternehmens, dass die südlichen Anomalien ein Ziel vom Typ Diatrem-Porphyr darstellen, während die nördlichen Anomalien ein Goldziel vom Carlin-Typ darstellen.

- Das Unternehmen wird jetzt mit der Planung eines Anschlussexplorationsprogramms beginnen, das Testbohrungen dieser aufregenden Ziele umfassen sollte.

James L. Wright M.Sc. von Wright Geophysics hat die Datenverarbeitung und Interpretation der neuesten geophysikalischen Ergebnisse abgeschlossen.

Im nördlichen Abschnitt des Konzessionsgebiet sind drei hoch aufladbare und geringen Widerstand zeigende Anomalien mit einem Kalkstein/Dolomit-Wirtsgestein assoziiert (Abbildung 1). Diese Anomalien liegen in der Nähe der Stelle, wo zuvor Gold Reef International eine Gesteinssplitterprobe von 1,2 Gramm pro Tonne Gold genommen hatte.

Im südlichen Abschnitt des Konzessionsgebiets ist eine hoch aufladbare und geringen Widerstand zeigende Anomalie ebenfalls mit einem gefalteten Kalkstein/Dolomit-Tonsteinkontakt assoziiert. Die Wirtsgesteine bilden eine antiklinale Struktur, wobei sich der westliche Ausläufer vertikal dreht oder durch eine Falte gebunden ist. Der Aufladbarkeitsbereich zeigt eine westlich einfallende Anomalie, die entlang der westlichen Seite des Widerstandstiefs verläuft und möglicherweise dem Kalkstein-Tonsteinkontakt folgt. Die genaue Quelle der Anomalie ist in dieser Phase noch unklar, doch solche geringen Widerstände mit assoziierten Aufladbarkeiten zu produzieren, ist typisch für Grafite und / oder Sulfide. Während es in diesem Gebiet keine Hinweise auf Graphit gab, scheinen die Gesteinssplitterproben mit anomalen Gold- und Kupferwerten räumlich mit den geophysikalischen Anomalien zusammenzuhängen (Abbildung 2) (Abbildung 3). CAT untersucht dies als Porphyr-Diatrem-Kupfer-Gold-Silber-Ziel mit regional stark anomaler tellurreicher Mineralisierung von bislang unbekanntem Ursprung.

Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. Nr. 10717, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die das Konzessionsgebiet vor Ort untersucht und die aus öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen hinsichtlich des Konzessionsgebiets geprüft hat und für die Genehmigung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Über CAT Strategic Metals Corporation:

CAT Strategic Metals Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Risikominimierung von vernachlässigten Projekten in den erstklassigen und gut etablierten geologischen Regionen Nordamerikas spezialisiert hat. Das Unternehmen fokussiert sich gezielt auf jene Rohstoffe, die aus finanzieller Sicht sowie aus Sicht der globalen Infrastruktur und Energiepolitik von großer strategischer Bedeutung sind. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol "CAT", auf OTCMarkets.com unter dem Handelssymbol "CATTF" und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol "8CH" gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61114Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61114&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14875E1025Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA14875E1025