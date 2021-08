Nach Meinung der Devisenstrategen der UOB Group könnte sich die Erholung von EUR/USD in den nächsten Wochen bis in den Bereich von 1,1800 ausweiten. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir betonten gestern, dass "der EUR Raum hat, um 1,1720 zu testen". Wir fügten hinzu, dass der starke Widerstand bei 1,1745 nicht in Gefahr geraten dürfte. Der USD durchbrach ...

