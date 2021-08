Der Dax hat sich nach seinem kleinen Schwächeanfall wieder in Richtung 15.900 Punkte vorgekämpft und geht damit auf Tuchfühlung zur 16.000er Marke. Der Rücksetzer in der vergangenen Woche, der den Index noch einmal in Richtung 15.620 Punkte führte, kreierte wieder Kaufinteresse. Das ist ein Bild, das bereits in den letzten Wochen und Monaten des Öfteren zu beobachten war. Um das Chartbild zu klären, muss es für den Dax jedoch auf ein neues 52-Wochen-Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...