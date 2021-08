Teslas Gigafactory 3 in Schanghai wurde zuletzt vier Tage lang umgebaut. Jetzt laufen die Fließbänder wieder. Mit einer deutlich erhöhten Produktionskapazität für das Model Y. 800 Model 3 wurden von Tesla im Werk in Schanghai am Tag gefertigt. Damit war das Modell das meistproduzierte in der Gigafactory 3. Doch diese Position hat jetzt das Model Y inne. 1.000 Einheiten am Tag sollen aktuell produziert werden. Das geht aus den Informationen eines lokalen Drohnenpiloten hervor, auf die sich verschiedene Medien beziehen. var embedId = ...

