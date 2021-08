Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Monatsbericht geht die Bundesbank von weiter steigenden Inflationsraten in Deutschland aus. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank:Dabei spiele auch eine Rolle, dass der statistische Sondereffekt (vgl. Monatsbericht 02/2021), der im August noch einmal ähnlich stark dämpfend wirke wie im Juli, im September und Oktober merklich schwächer ausfalle und sich dann im November etwas ins Positive drehe, schreiben die Fachleute. Im Dezember werde dieser Effekt, der auf eine deutliche Änderung des Gewichts von Pauschalreisen im Warenkorb des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zum Jahreswechsel 2020/2021 zurückgeht, schließlich ganz entfallen. Laut den Expertinnen und Experten dürfte sich die Teuerung zum Jahresanfang 2022 zwar wieder spürbar verringern - vor allem, weil dann der die Inflationsrate erhöhende Basiseffekt aufgrund der zeitlich befristeten Absenkung der Mehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020 entfalle. Gleichwohl könne die Inflationsrate in Deutschland noch bis Jahresmitte 2022 über 2 Prozent betragen, schätzen die Fachleute. ...

