Dietzenbach (ots) - Die hessischen Mittelständler Novatec Immundiagnostica GmbH, Dietzenbach, und Virotech Diagnostics GmbH, Rüsselsheim, haben ihre Kompetenzen vereint und treten künftig als Gold Standard Diagnostics Europe auf. Beide Unternehmen haben sich darauf geeinigt ihre Geschäftsbereiche zu konsolidieren, um den Bedürfnissen und Anforderungen ihrer Geschäftspartner besser gerecht zu werden. Seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie setzen sich die Unternehmen dafür ein, den Kampf gegen das Coronavirus bestmöglich zu unterstützen, indem sie laufend hochwertige Assays zum Nachweis des Virus und zur Identifizierung spezifischer Mutationen erforschen und entwickeln."Als Gold Standard Diagnostics Europe setzen wir das Potenzial unserer gemeinsamen Stärken frei und schaffen so eine optimale Grundlage für den konsequenten Ausbau unseres Angebots. Gemeinsam verfügen wir über die nötige Infrastruktur, mit der wir wettbewerbsfähig bleiben und innovative diagnostische Lösungen anbieten", so Artin Papanian, General Manager der Gold Standard Diagnostics Europe. "Die neue Struktur bedeutet für unsere Kunden, von einem umfangreichen Produktportfolio zu profitieren, das mit dem ihnen vertrauten Geschäft einhergeht."Gold Standard Diagnostics Europe mit Hauptsitz in Dietzenbach ist im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Diagnostiklösungen für den Human- und Veterinärmarkt tätig. Die Gruppe konzentriert sich nicht nur auf Infektionskrankheiten (bakterielle, virale und parasitäre Erkrankungen) sowie Hormone und Autoimmunerkrankungen, sondern verfügt auch über umfassende Erfahrung in den Bereichen Automatisierung und Software. Damit ist das Unternehmen in der Lage, ein vollständiges Panel für die Diagnostik anzubieten.Gold Standard Diagnostics Europe hat seine Mitarbeiterzahl auf mittlerweile über 200 gesteigert und wächst kontinuierlich weiter. Durch neue Produktentwicklungs- und Innovationskapazitäten hat man es sich zur Aufgabe gemacht, Assays höchster Qualität zu entwickeln, herzustellen und an seine Partner in den klinischen Laboren weltweit zu vertreiben. Auch weiterhin wird sich das Unternehmen mit aller Kraft für die Verbesserung der Patientenversorgung einsetzen.