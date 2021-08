So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.51% vs. last gabb, +15.85% ytd, +78.30% seit Start 2013 Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 117.713 Euro, ein Plus von 1077,13 Prozent nach Spesen. Verstärkt haben wir heute die S Immo-Position, dies bei 19,80. Das wikifolio ist auch grösster Bestandteil des Depots bei bankdirekt.at, das für 2021 mit 50.000 Euro dotiert ist und Basisinvestments mit Sondersituationen und Hedge-Transaktionen mixt. Der aktuelle Stand ist 53.398 Euro. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge Erste Group ...

