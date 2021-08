Patrick DeWayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktien des Mainzer Impstoffherstellers BioNTech, denn in den USA hat die FDA, die verantwortlich Zulassungsbehörde das Vakzin nun vollwertig zugelassen. Bisher hatten Pfizer/BioNTech nur eine Notfallzulassung bekommen. Bei den Verkäufen steht die Tech Rally an beim chinesischen Hang Seng im Mittelpunkt und die damit verbundene Rally des Internet und Entertainment Riesen Tencent Holdings, für die es heute nach mehr Klarheit seitens der Regulierungen der chinesischen Administration, stark aufwärts geht. Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv