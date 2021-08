In die Tonne statt auf die Straße: Mit der nationalen Kampagne "Gib Müll 'nen Korb" will McDonald's in den nächsten Wochen zur korrekten Entsorgung von Abfall motivieren. Hierfür wurden Abfall-Fangkörbe entwickelt, die Gäste zum zielgenauen Einwerfen von Verpackungen anregen sollen. Zudem werden alle Filialen von McDonald's in Deutschland mit Werbemitteln ausgestattet, um auch vor Ort mehr Sichtbarkeit für Gäste und Besucher zu erzeugen. Ergänzend macht das Unternehmen auch auf seinen Social-Media-Kanälen und in Kooperation mit Influencer Aaron Troschke auf dieses wichtige Thema aufmerksam. ...

