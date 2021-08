MOSKAU (dpa-AFX) - Kurz vor der Parlamentswahl in Russland erhalten Rentner auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin einmalig umgerechnet rund 115 Euro (10 000 Rubel). Das Geld soll im September ausgezahlt werden, wie aus einem Dekret hevorgeht, das Putin am Dienstag unterschrieb. Die Abstimmung zur Staatsduma ist vom 17. bis zum 19. September angesetzt.

In Russland ist Altersarmut weit verbreitet. Vor diesem Hintergrund kritisierten Oppositionelle das Geldgeschenk an die Rentner so kurz vor der Wahl als Versuch, Stimmen für die Kremlpartei Geeintes Russland zu kaufen. Leonid Wolkow, ein Vertrauter des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny, sprach auf Telegram von "Propaganda und Bestechung von Wählern".

Auf einem Parteitag von Geeintes Russland schlug Putin am Abend auch eine Einmal-Zahlung von 15 000 Rubel (173 Euro) für Soldaten und andere Sicherheitskräfte vor. Außerdem stellte der Kremlchef das Wahlprogramm der Partei vor./haw/DP/jha