Die Experten des Bundes haben am Dienstag - trotz einer leichten Entschleunigung bei den Fallzahlen - ein eher düsteres Bild der aktuellen Corona-Lage gemalt.Bern - Die Experten des Bundes haben am Dienstag - trotz einer leichten Entschleunigung bei den Fallzahlen - ein eher düsteres Bild der aktuellen Corona-Lage gemalt. Die Situation auf den Intensivstationen sei angespannt. Es gebe auch wieder Verlegungen von Patienten zwischen den Spitälern. Sorgen bereiten die Ferienrückkehrer. Neun von zehn Covid-19-Patienten in den Spitälern seien nicht geimpft...

