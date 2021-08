DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Konferenz/Kapitalmarkttag

ecotel communication ag: Einladung zum virtuellen Round Table zur Wachstumsstrategie am 14.09.2021



24.08.2021 / 17:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 24. August 2021



Am Dienstag, den 14. September 2021, lädt ecotel zu einem virtuellen Round Table Gespräch ein. Zu dieser Veranstaltung sind sowohl Aktionäre, Investoren als auch Vertreter von Medien herzlich eingeladen.



In diesem virtuellen Round Table wird Ihnen Herr Holger Hommes, Chief Financial Officer und Prokurist, Details zum bisherigen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres, zur Wachstumsstrategie sowie zu den künftigen Geschäftsaussichten vorstellen. Ihre Fragen beantwortet Herr Hommes gerne im Anschluss an die Konferenz in Form einer Frage- und Antwortrunde.



Fakten zur Einladung

Datum: 14. September 2021

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Sprache: deutsch

Wenn Sie teilnehmen möchten, nutzen Sie bitte diesen Registrierungslink:



Link: Anmeldung zum Round Table



Alternativ: https://montegaconnect.de/earningsCall/pkeohnnrn0d1coty4eedzbmkq09w05qp



Repräsentant

Holger Hommes

Prokurist, Chief Financial Officer





Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Investor Relations

ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



