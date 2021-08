Was haben Gaspreise auf Fünfjahreshoch in Deutschland und nicht mehr lieferbare Milchshakes bei McDonalds in Großbritannien miteinander zu tun? Zunächst einmal nicht viel. Wir packen trotzdem beide Ereignisse in diesen Artikel, weil beides Spätfolgen von außergewöhnlichen Ereignissen sind. Gaspreise explodieren Als Auswirkung der Coronakrise kommt nach dem Nachfrage-Loch der große Nachholeffekt in Form einer viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...