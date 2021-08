Die Laufzeit der strategischen Partnerschaft zwischen Goldman Sachs und dem niederländischen Vermögensverwalter soll zehn Jahre betragen - diese und weitere News im Überblick.Goldman Sachs übernimmt niederländischen Vermögensverwalter NN Investment PartnersDie Investmentbank Goldman Sachs hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Vermögensverwalters NN Investment Partners geschlossen. Wie der Bankkonzern mitteilt, wird der Abschluss der Transaktion bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erwartet. NN Investment Partners soll die bestehende europäische Präsenz von Goldman Sachs Asset Management ergänzen und die Fondsmanagement- und Vertriebsplattform stärken. Der Vermögensverwalter mit Sitz in Den Haag hat laut Goldman Sachs ein betreutes Vermögen von rund 355 Milliarden US-Dollar. Zudem soll die Verwaltung von NN Investment Partners weiteres Vermögen in Höhe von etwa 70 Milliarden US-Dollar beraten. Die Transaktion hat laut NN Group einen Wert von 1,7 Milliarden Euro in bar. Die Laufzeit der strategischen Partnerschaft soll zehn Jahre betragen, in deren Rahmen das fusionierte Unternehmen Asset-Management-Dienstleistungen als Teil der Transaktion für die NN Group erbringen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...