WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg leicht um 0,23 Prozent auf 3596,37 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich nach dem freundlichen Wochenauftakt uneinheitlich. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern vor dem geldpolitischen Symposium der US-Notenbank Ende der Woche in Jackson Hole. Am Freitag will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden.

Die Meldungslage zu Unternehmen blieb ausgesprochen dünn und auch datenseitig gab es keine nennenswerten Impulse. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker als bisher bekannt gewachsen. In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser weniger als erwartet gestiegen.

Zu den größeren Gewinnern zählten in einem europäischen Branchenvergleich die Reise- und Freizeitunternehmen. In Wien zogen DO&CO um 1,47 Prozent an. Flughafen Wien gewannen deutlich um 4,96 Prozent an Wert und führten damit die Gewinnerliste klar an.

Erneut gesucht zeigten sich die Aktien aus dem Öl- und Gassektor. So knüpften Schoeller-Bleckmann mit plus 0,97 Prozent an die deutlichen Vortagesgewinne an. OMV schlossen um 2,02 Prozent fester.

UNIQA gaben leicht um 0,13 Prozent auf 7,96 Euro nach. Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Papiere des Versicherungskonzerns von 8,40 auf 9,20 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Die Analysten der Raiffeisen Research haben zudem ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer von 56,50 auf 54,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde unverändert belassen. Rosenbauer-Titel schlossen um 0,38 Prozent höher bei 53,40 Euro./ger/spo/APA/jha

AT0000743059, AT0000999982