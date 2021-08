DJ MÄRKTE USA/Anleger nach starker Quartalsbilanz weiter zuversichtlich

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die gute Laune an der Wall Street hält auch am Dienstag an und hat im frühen Handel für neue Rekorde bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes und beim S&P-500-Index gesorgt. Zur Mittagszeit in New York liegen sie bis zu 0,4 Prozent im Plus. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 35.368 Punkte. Ihm fehlt damit nur noch rund 1 Prozent bis zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche.

Zuversicht ziehen die Akteure aus der fast abgeschlossenen Zweitquartalsbilanzsaison. Laut dem Datenauswerter Refinitiv haben die S&P-500-Unternehmen ihre Gewinne im Jahresvergleich um fast 95 Prozent gesteigert. Für Optimismus sorgt laut Händlern daneben, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech am Vortag die offizielle Zulassung in den USA erhalten hat. Das könne dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen ließen und die Pandemie besser kontrolliert werden könne.

Thema am Markt ist aber auch das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Zuletzt hatte am Markt wieder die Einschätzung dominiert, dass die US-Notenbank mit dem Rückfahren der Anleihekäufe (Tapering) doch noch etwas warten könnte und nicht schon in diesem Jahr damit beginnt, nachdem jüngst wieder einige eher schwächere US-Konjunkturdaten verkündet wurden. Gut komme auch an, dass US-Finanzministerin Janet Yellen laut Presseberichten erwägen soll, Jerome Powell für weitere vier Jahre in seinem Amt zu bestätigen, heißt es.

Renditen steigen - Dollar wenig verändert

"Die Märkte ringen ein wenig um die Richtung, nachdem wir einen enormen Anstieg erlebt haben", sagt Mike Stritch, Chief Investment Officer bei BMO Wealth Management. "Die Leute fragen sich, was der nächste Katalysator ist, der den Markt nach oben treibt, oder ob die wenigen Risiken, die es gibt, ausreichen, um den Markt insgesamt etwas innehalten zu lassen".

Nachdem die wieder gestiegene Risikobereitschaft an den Finanzmärkten den Dollar belastet hatte, zeigt er sich nun wenig verändert. Am Anleihemarkt setzt sich die übergeordnete Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fort, die Kurse geben etwas nach, die Renditen steigen also.

Stärker nach oben um über 2 Prozent geht es mit den Ölpreisen. Neben der Hoffnung auf eine höhere Impfbereitschaft, die längerfristig auch einen positiven Impuls auf die Ölnachfrage haben könnte, verweisen Marktteilnehmer auf einen größeren Ölförderausfall in Mexiko wegen eines Feuers.

Indexschub für Crowdstrike - Hausse bei Palo Alto

Für die Aktie von Palo Alto Networks geht es um fast 20 Prozent nach oben. Das IT-Sicherheitsunternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn kräftig gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist Palo Alto zuversichtlich.

Crowdstrike Holdings (+8,7%) bekommen einen Schub davon, dass die Aktie des Informations- und Cybersicherheitsexperten zum Handelsbeginn am 26. August in den Nasdaq-100-Index aufrückt und dort den Platz von Maxim Integrated Products (-1,7%) einnimmt.

Best Buy profitieren mit einem Plus von 8,1 Prozent von der Anhebung des Ausblicks für den flächenbereinigten Umsatz. Zudem übertraf der Elektronikeinzelhändler mit seinen Zweitquartalszahlen die Prognosen.

International Flavors & Fragrances kommen um 0,8 Prozent voran. Das deutsche Chemieunternehmen Lanxess übernimmt das Biozid-Geschäft des US-Aromenherstellers mit einem Transaktionsvolumen von 1,3 Milliarden Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.367,69 +0,1% 31,98 +15,6% S&P-500 4.485,98 +0,1% 6,45 +19,4% Nasdaq-Comp. 15.000,45 +0,4% 57,80 +16,4% Nasdaq-100 15.353,14 +0,3% 40,32 +19,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 0,8 0,22 10,9 5 Jahre 0,78 0,8 0,77 41,8 7 Jahre 1,06 1,8 1,04 41,1 10 Jahre 1,28 2,4 1,25 35,8 30 Jahre 1,90 2,9 1,87 25,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1746 -0,0% 1,1745 1,1737 -3,8% EUR/JPY 128,86 +0,0% 128,94 128,88 +2,2% EUR/CHF 1,0724 +0,0% 1,0721 1,0724 -0,8% EUR/GBP 0,8565 +0,1% 0,8544 0,8555 -4,1% USD/JPY 109,71 +0,0% 109,79 109,80 +6,2% GBP/USD 1,3714 -0,1% 1,3746 1,3718 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4717 -0,1% 6,4780 6,4826 -0,5% Bitcoin BTC/USD 47.872,76 -3,4% 49.688,26 49.835,51 +64,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,31 65,64 +2,5% 1,67 +40,2% Brent/ICE 70,71 68,75 +2,9% 1,96 +38,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,49 1.805,45 +0,1% +1,04 -4,8% Silber (Spot) 23,85 23,68 +0,7% +0,17 -9,6% Platin (Spot) 1.013,95 1.017,75 -0,4% -3,80 -5,3% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,8% +0,04 +21,1% ===

