AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.178,08 +0,04% +17,60% Stoxx50 3.625,98 -0,26% +16,65% DAX 15.905,85 +0,33% +15,94% FTSE 7.114,13 +0,07% +10,04% CAC 6.664,31 -0,28% +20,05% DJIA 35.369,37 +0,10% +15,56% S&P-500 4.483,76 +0,09% +19,37% Nasdaq-Comp. 14.989,98 +0,32% +16,31% Nasdaq-100 15.337,62 +0,16% +19,00% Nikkei-225 27.732,10 +0,87% +1,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,82 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,44 65,64 +2,7% 1,80 +40,5% Brent/ICE 70,81 68,75 +3,0% 2,06 +39,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,82 1.805,45 +0,0% +0,37 -4,9% Silber (Spot) 23,85 23,68 +0,7% +0,18 -9,6% Platin (Spot) 1.013,65 1.017,75 -0,4% -4,10 -5,3% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,8% +0,03 +21,1%

Stärker nach oben um über 2 Prozent geht es mit den Ölpreisen. Neben der Hoffnung auf eine höhere Impfbereitschaft, die längerfristig auch einen positiven Impuls auf die Ölnachfrage haben könnte, verweisen Marktteilnehmer auf einen größeren Ölförderausfall in Mexiko wegen eines Feuers.

FINANZMARKT USA

Die gute Laune an der Wall Street hält auch am Dienstag an und hat im frühen Handel für neue Rekorde bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes und beim S&P-500-Index gesorgt. Zuversicht ziehen die Akteure aus der fast abgeschlossenen Zweitquartalsbilanzsaison. Laut dem Datenauswerter Refinitiv haben die S&P-500-Unternehmen ihre Gewinne im Jahresvergleich um fast 95 Prozent gesteigert. Für Optimismus sorgt laut Händlern daneben, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech am Vortag die offizielle Zulassung in den USA erhalten hat. Das könne dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen ließen und die Pandemie besser kontrolliert werden könne. Thema ist aber auch das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Zuletzt hatte am Markt wieder die Einschätzung dominiert, dass die US-Notenbank mit dem Rückfahren der Anleihekäufe (Tapering) doch noch etwas warten könnte und nicht schon in diesem Jahr damit beginnt, nachdem jüngst wieder einige eher schwächere US-Konjunkturdaten verkündet wurden. Für die Aktie von Palo Alto Networks geht es um fast 20 Prozent nach oben. Das IT-Sicherheitsunternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn kräftig gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist Palo Alto zuversichtlich. Crowdstrike Holdings (+8,7%) bekommen einen Schub davon, dass die Aktie zum Handelsbeginn am 26. August in den Nasdaq-100-Index aufrückt und dort den Platz von Maxim Integrated Products (-1,7%) einnimmt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht nach oben. Unterstützung kam am Nachmittag von der Wall Street, dort handelte der Nasdaq-Composite erstmals über 15.000 Punkten und auch der S&P-500 setzte eine neue Rekordmarke. Dabei verlief der Handel bei dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Ein Blick auf die Branchen-Indizes zeigt, dass die Investoren bei zyklischen Sektoren zugriffen. Leicht positiv wurde an der Börse die Aufwärtsrevision des deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum zweiten Quartal gewertet. Der wichtigste Termin der Woche rückt derweil immer näher, ab Donnerstag treffen sich die Notenbanker in Jackson Hole. Das jährliche Sommersymposium dürfte wertvolle Anhaltspunkte für die geldpolitischen Maßnahmen der Fed in den folgenden zwölf Monaten liefern. Gesucht war vor allem der Stoxx-Reisesektor (+2%). Als Kurstreiber machten Händler die finale Zulassung des Biontech/Pfizer-Corona-Impfstoffs durch die FDA in den USA am Vortag aus. So stiegen Tui um 4,7 Prozent und IAG um 1,9 Prozent, Carnival legten um 5,2 Prozent zu. Zudem wurden Positionen in konjunktur-zyklischen Aktien wie Auto- und Stahlwerten wieder hochgefahren. Als "überraschend, aber passend" wurde im Handel die Lanxess-Ankündigung gewertet, einen Geschäftsbereich des Symrise-Konkurrenten International Flavors & Fragrances zu kaufen. Die Lanxess-Aktie gewann 2,3 Prozent. Die Aktie ist im MDAX notiert, der einmal mehr ein Rekordhoch markierte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1744 -0,0% 1,1745 1,1737 -3,8% EUR/JPY 128,86 +0,0% 128,94 128,88 +2,2% EUR/CHF 1,0723 +0,0% 1,0721 1,0724 -0,8% EUR/GBP 0,8563 +0,0% 0,8544 0,8555 -4,1% USD/JPY 109,72 +0,0% 109,79 109,80 +6,2% GBP/USD 1,3715 -0,1% 1,3746 1,3718 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4727 -0,1% 6,4780 6,4826 -0,5% Bitcoin BTC/USD 48.147,51 -2,8% 49.688,26 49.835,51 +65,7%

Nachdem die wieder gestiegene Risikobereitschaft an den Finanzmärkten den Dollar belastet hatte, zeigt er sich nun wenig verändert. Am Anleihemarkt setzt sich die übergeordnete Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fort, die Kurse geben etwas nach, die Renditen steigen also.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Dienstag ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien weiter nach oben gegangen. Beobachter erklärten dies mit der Hoffnung auf steigende Impfquoten und eine weitere Eindämmung der Corona-Pandemie, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff von Biontech/ Pfizer für Menschen ab 16 Jahren endgültig zugelassen hat. Bisher hatte das Vakzin nur eine Notfallzulassung. In den USA legten die Aktienkurse auf die FDA-Entscheidung hin kräftig zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite schafften sogar neue Rekordhochs. Leicht schwächere Einkaufsmanagerindizes linderten zudem die Befürchtung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik allzu rasch straffen könnte. Technologiewerte erholten sich in Hongkong weiter von ihrem jüngsten Ausverkauf, den die strengere Regulierung des Sektors durch die chinesische Regierung ausgelöst hatte. Der Subindex für den Technologiesektor kletterte im Verlauf um gut 6 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

FDA gibt Bayer-Blockbuster Xarelto noch eine Zusatzindikation

Bayers Bestsellermedikament Xarelto hat in den USA noch eine kleine Erweiterung seiner Indikation auf dem Beipackzettel bekommen. Der Blutverdünner ist nach einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA dort jetzt auch für Patienten mit peripherer arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) als Behandlungsoption zugelassen, die sich kürzlich einer Revaskularisierung der Beine unterziehen mussten.

Delta Air Lines bestellt 30 weitere Airbus A321neo

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat beim europäischen Flugzeughersteller Airbus 30 weitere Maschinen des Typs A321neo bestellt. Delta hat bereits 125 A321neo geordert, so dass Airbus insgesamt 155 Flugzeuge dieses Typs an die US-Airline ausliefern muss.

Medtronic übertrifft im ersten Geschäftsquartal Analystenschätzung

Das Medizintechnikunternehmen Medtronic hat im ersten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Nettogewinn kletterte im am 30. Juli zu Ende gegangenen Auftaktquartal auf 763 Millionen US-Dollar von 487 Millionen vor Jahresfrist. Bereinigt verdiente Medtronic mit 1,41 Dollar je Aktie mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 1,32 Dollar je Aktie geschätzt hatten.

