Den Fans von E-Commerce-Aktien dürfte am Dienstag der kräftige Kurssprung der Pinduoduo-Aktie aufgefallen sein. Was dafür verantwortlich ist und warum die Anleger dennoch an der Seitenlinie bleiben: Pinduoduo und Bayer kooperieren für die Smart Agriculture Competition 2021 Erst gestern wurde bekannt, dass sich die Division Bayer Crop Science mit Pinduoduo für den jährlich stattfindenden Smart Agriculture Wettbewerb zusammenschließen will. Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...