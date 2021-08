MMORPG "MIR 4" mit Blockchain-Technologie wird offiziell in 170 Ländern veröffentlicht werden.

Am 26. August wird das Blockbuster-MMORPG "MIR 4" von Wemade Co., Ltd. in 170 Ländern und 12 Sprachen veröffentlicht. MIR 4 kann vorab im Google Play Store, im Apple App Store, auf Steam und auf der offiziellen Website des Unternehmens heruntergeladen werden. Blockchain-Technologie ermöglicht die Verwendung von Utility-Münzen namens DRACO, die gegen Darksteel eingetauscht werden können, eine bei MIR 4 wesentliche Ressource, sowie von Non-Fungible Tokens (NFT), die die Spieler über Spielcharakter erfahren können. Beides wird in der internationalen Version verfügbar sein. Über eine spielinterne Chat-Übersetzungsfunktion können außerdem Spieler aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam ohne Sprachbarrieren Spaß an dem Spiel haben.

MIR 4 steht für die mysteriöse, elegante Schönheit des Orients in einem MMORPG-Spiel. Hier einige der einzigartigen Merkmale, für die sich die Spieler besonders interessiert haben:

Viele individuelle Optionen bei der Erstellung der Charaktere: die Spieler können ihr Erscheinungsbild genau festlegen

Über "Clan" können die Spieler zusammen mit anderen Clanmitgliedern Fortschritte machen und sich weiterentwickeln

Über "Free Loot" können die Spieler Strategien entwickeln und in den Wettbewerb um den Schatz treten, der dem Field Boss abgejagt wurde

Über "Mystery" erhält man die Fähigkeit, von Kontinent zu Kontinent zu reisen und hinter die verborgenen Geschichten von MIR 4 zu kommen.

MIR 4 kam erstmals im November 2020 in Südkorea auf den Markt und war sofort ein Erfolg. Das Spiel kam auf Platz eins der Download-Charts in wichtigen südkoreanischen App-Märkten und konnte sich eine solide Spielerbasis sichern. Es erhielt positives Feedback von den Spielern weltweit für das spannende Schlachtensystem für die Clans, die um das "Valley" kämpfen die Hauptquelle für Darksteel.

Ein erfolgreicher Closed Beta Test von MIR 4 wurde vom 5. bis 8. August durchgeführt. Am 12. August veröffentlichte Wemade Teaser-Websites für die Utility-Münze DRACO und die NFT-Charakter-Tauschseite.

Besuchen Sie die Website, um weitere Details zur offiziellen Markteinführung zu erhalten.

