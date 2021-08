FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur CDU:

"Noch nie hat das Umfrageinstitut, das 1984 gegründet wurde, eine so geringe Zustimmung für CDU und CSU gemessen. Und nicht nur das, die SPD landet zum ersten Mal seit 15 Jahren bei Forsa vor der Union. Was noch vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist (Umfrage-)Realität. Für den Moment behält Olaf Scholz Recht mit seiner These, dass vielen erst kurz der Wahl wirklich bewusst werde, dass sie nicht mehr Angela Merkel zur Kanzlerin wählen könnten. Was kann Laschet jetzt noch tun, um die Abwärtsspirale zu durchbrechen? Die Antwort lautet: Das Gegenteil von dem, was Scholz macht. Während die SPD alles auf seinen Spitzenkandidaten zuschneidet und selbst den Parteivorsitzenden quasi Sprechverbot erteilt, muss Laschet ein Kompetenzteam vorstellen: seine Gesichter, seine zukünftigen Minister."/yyzz/DP/he