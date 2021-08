NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Afghanistan:

"Diese grundsätzliche Lehre aus dem Afghanistan-Debakel muss Deutschland ziehen. Es sollte sich nicht wieder so bedingungslos an einem internationalen Militäreinsatz beteiligen wie nach dem 11. September 2001. Die selbstverständliche Zusicherung von Unterstützung im Nato-Verteidigungsfall darf nicht heißen, dass die Bundeswehr alles mitmacht, was der große Bruder vorgibt. Sondern sie muss mitreden dürfen."/DP/jha