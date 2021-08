Die amerikanische QNB Corp. (ISIN: US74726N1072, OTCPK: QNBC) schüttet den Aktionären eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents je Aktie aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Investoren erhalten die Auszahlung am 24. September 2021 (Record date: 10. September 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...