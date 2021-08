DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. August

=== *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H, Luxemburg 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q (11:00 PK), Düsseldorf 08:00 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1H, Pullach 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juli 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 09:30 DE/Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Jahres-PK, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 100,3 zuvor: 100,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 100,6 zuvor: 100,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 100,0 zuvor: 101,2 10:30 ES/EZB-Direktor de Guindos, Teilnahme an "Europe's Summer Course III" (organisiert von Diario de Navarra), Pamplona *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, Erntebericht 2021 und Vorstellung der Ackerbaustrategie, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/Bundestag, Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zu Afghanistan im Rahmen der Sondersitzung zu Fluthilfe, epidemischer Lage und Afghanistan-Mandat, Berlin 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm revidiert: +0,9% gg Vm vorläufig: +0,8% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: k.A. zuvor: +10,1 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco *** - DE/Deutsche Bahn AG, Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personen- und Güterverkehr (bis 25.8) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

