Der DAX sucht nach einem neuem Impuls. In der Handelsvorbereitung zur Wochenmitte geht es um die 15800 und 16000 als mögliche Ziele. Ruhiger Start zur Wochenmitte Der Dienstag war an der Börse eher ein "Fülltag" ohne nennenswerte Impulse. In der Vorbörse stand der DAX ganz kurz per Indikation an der 15.930 und damit am Montagshoch, doch dieses Niveau wurde im XETRA-Handel nicht mehr gesehen. Parallel wie am Montag gaben die Kurse direkt am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...