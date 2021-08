FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1740 Dollar festgesetzt.

Der Euro bewegt sich damit knapp einen Cent über seinem vor wenigen Tagen markierten Neunmonatstief. Zuletzt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt in engen Grenzen. Größere Impulse blieben aus.

Zur Wochenmitte dürften die Anleger auf neue Stimmungsdaten aus Deutschland schauen. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Die Umfrage in Unternehmen gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wird mit einer leichten Eintrübung gerechnet./bgf/mis