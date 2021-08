Aktien: Biontech mit voller Zulassung - Aktie fällt trotzdem

Anzeige / Werbung Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise vor knapp 1,5 Jahren startet die Suche nach einem Impfstoff. Biontech mischt ganz vorn mit und erhält als erstes eine Notfallzulassung in den USA. Nun erfolgt das "Upgrade". Die Suche nach einem hochwirksamen Impfstoff gegen Covid-19 bestimmt das vergangene Jahr. Biontech liefert als erstes Unternehmen ein brauchbares Vakzin. Es erhält in den USA eine Notfallzulassung. Das ist nun gut acht Monate her. Nun legt die FDA nach. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Biontech mitteilte, gab die amerikanische Arzneimittelbehörde den neuartigen und auf mRNA-Technologie basierenden Covid-19-Impfstoff als erstes Vakzin die vollständig frei. Bisher wurde das Mittel im Rahmen einer Notfallzulassung verimpft. Damit ist Biontech der Konkurrenz um Moderna erneut einen Schritt voraus. Das Biontech-Vakzin war der erste in den USA zugelassene Covid-19-Impfstoff. Er darf auch an Jugendliche ab zwölf Jahren verimpft werden. In der Europäischen Union besitzt das Mittel bislang eine bedingte Markzulassung, ähnlich der Notfallzulassung in den USA. Biontech-Aktie profitiert nur kurzfristig Die Aktie von Biontech konnte nur kurzfristig von der Meldung profitieren und scheiterte zunächst am Widerstand bei 390 Dollar. Der jüngste Seitwärtstrend zwischen rund 320 und 390 Dollar hat weiterhin Bestand. Der MACD (Momentum) ist weiterhin abwärts gerichtet, weshalb ein Test der Unterstützung möglich erscheint. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )