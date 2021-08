Charlie Watts war der grosse Minimalist unter den Rockdrummern. Nun ist der Musiker der Rolling Stones gestorben. Ein Nachruf.Charlie Watts war der grosse Minimalist unter den Rockdrummern. Nun ist der Musiker der Rolling Stones gestorben. Ein Nachruf. In Martin Scorseses Shine a Light, seinem Film über die Rolling Stones, gibt es eine köstliche Szene: Das Konzert dauert schon eine Weile, dann kommt der Song All Down The Line, für Rolling-Stones-Verhältnisse geradezu eine Uptempo-Nummer. Ihr Drummer Charlie Watts hat...

