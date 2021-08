Mowi hat lange Zeit stark unter Corona gelitten. Denn bedingt durch die weltweiten Lockdowns ging die Lachsnachfrage vor allem von Restaurants und Hotels kräftig zurück, was wiederum natürlich die Geschäfte des weltgrößten Lachsproduzenten erheblich belastete. Doch die Ergebnisse für das zweite Quartal waren durchaus ordentlich. So erzielten die Norweger einen Umsatz in Höhe von einer Milliarde Euro, was im Rahmen der Analystenprognosen lag. Das EBIT kletterte von 99 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...