Im 1. Halbjahr 2021 erwirtschaftete der Immobilien-Entwickler UBM eine Gesamtleistung von 237,3 Mio. Euro, nach 181,3 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) lag mit 35,7 Mio. Euro 18,6 Prozent unter der Vorjahresperiode, der Nettogewinn von 27,5 Mio. Euro (H1/20: 26,6 Mio. Euro) ist hingegen laut UBM der beste Wert der Unternehmensgeschichte. Das gute Ergebnis im 1. Halbjahr 2021 sowie in den nächsten Monaten zu erwartende Verkaufsaktivitäten würden in einer erstmals wieder möglichen Guidance für das Geschäftsjahr 2021 resultieren. "Anstatt der bisher angekündigten 'Corona-Delle' erwarten wir nun ein Ergebnis vor Steuern von 55 Mio. bis 60 Mio. Euro", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler, ...

