Wichtige Punkte vorab: Die Dividendengeschichte von McDonald's reicht mehr als 40 Jahre zurück. Die Erträge wachsen schnell, was einen Hintergrund für ein robustes Dividendenwachstum bietet. Der Fast-Food-Riese scheffelt riesige Summen an Cashflow. Ja, ich weiß, jeder hat schon von McDonald's (WKN: 856958) gehört. Viele Menschen kommen auf ihrem täglichen Arbeitsweg an der Fast-Food-Burger-Kette vorbei und kehren dort ein. Schlicht nicht mehr wegzudenken. Und auch bei den Dividenden ist McDonald's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...