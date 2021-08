Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wesentliche Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen oder von Zentralbankreden waren nicht zu verarbeiten und so bleibt es am Rentenmarkt bei der Seitwärtsbewegung, die bereits seit der ersten Augustwoche das Geschehen dominiert, so die Analysten der Helaba.Viele Marktbeobachter würden auf das FED-Symposium in Jackson Hole verweisen, das am Freitag beginne. Letztlich dürfte von den FED-Reden dort die Botschaft ausgehen, dass ein Tapering nahe sei, aber der Rückzug aus dem Stimulus behutsam durchgeführt werde. Ob der Markt noch weitere drei Tage auf dem zuletzt gesehenen Niveau verharre, sei derweil nicht garantiert. ...

