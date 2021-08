Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nach dem leichten Anstieg des Leitindex DAX am Vortag werden am Mittwoch im frühen Handel überschaubare Abgaben erwartet. Im Verlauf des Vormittags könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August für Bewegung sorgen.Knapp eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX rund 0,1 Prozent schwächer ...

