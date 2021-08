Grünes Licht in Kanada für den Morphosys-Partner Incyte für eine Medikamentenkombination mit Minjuvi gibt am Mittwoch der Aktie des deutschen Antikörper-Spezialisten erneut Auftrieb. Das Papier von Morphosys gewinnt am frühen Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate 3,3 Prozent auf 50,78 Euro.Wie Morphosys am Dienstagabend mitgeteilt hatte, hat sein Entwicklungs- und Vermarktungspartner Incyte von der kanadischen Gesundheitsbehörde eine bedingte Zulassung für eine Medikamentenkombination mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...