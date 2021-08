Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen nach Zahlen die "Kauf"-Empfehlung für Uniqa und erhöhen das Kursziel von 8,4 auf 9,2 Euro, da sie "eine weiterhin starke fundamentale Entwicklung des Unternehmens sehen, welche noch nicht vollständig in der aktuellen Bewertung reflektiert ist, wie es im Research-Report heißt. Der Aktienkurs habe im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht, aber mit einer Performance von 25 Prozent seit Jahresanfang den Branchenindex (Stoxx Insurance: +10 Prozent) klar übertroffen. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresanfang notiert die Aktie weiterhin mit einem Abschlag iHv. ca. 10 Prozent im Vergleich zur Branchenbewertung, was laut Analysten in Verbindung mit rekordhohen ...

