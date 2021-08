Dortmund (ots) - Lange haben Kampfsportler, Fans der Kampfkunst, Kampfsportschulbetreiber und alle, die mit Kampfkunst und Kampfsport zu tun haben, auf diesen Tag gewartet.Lange gab es kein Magazin in deutscher Sprache, das im freien Verkauf im Bahnhofsbuchhandel, am Kiosk, im Supermarkt oder in Deinem Dojo zu bekommen ist.JETZT kommt das BLACK BELT Magazin in DEUTSCHER SPRACHE zu Dir.In diesem Jahr, dem großen Jubiläumsjahr anlässlich des 60sten Geburtstag des BLACK BELT Magazins, lassen wir die erste deutschsprachige Ausgabe mit mehr als 16.000 Exemplaren in Deutschland, Österreich und den deutschsprachigen Teilen der Schweiz, Dänemark und Benelux erscheinen. Die Ausgabe 1/2021 Sept/Okt wird ab dem 02.09.2021 im Handel verfügbar sein - oder auch schon als Vorbestellung in unserem Online-Shop unter dem Link: https://www.century-europe.eu/Black-Belt-Magazin-Deutsche-Ausgabe-Sept-Okt-2021-VOL-1-NO-1Das BLACK BELT Magazin hat eine bewegte Geschichte, die bis ins Jahr 1961 zurückreicht und begeht 2021 sein 60-jähriges Jubiläum als weltweit führendes Kampfkunstmagazin. Um sechs Jahrzehnte legendärer Kampfsportberichterstattung zu feiern, haben wir uns von CENTURY MARTIAL ARTS dazu entschlossen, endlich auch eine deutsche Ausgabe herauszubringen. Mit dem BLACK BELT Magazin begeben wir uns auf eine bewegte Reise durch die weltweite Kampfsportgeschichte. Von den Schöpfern von Kampfkunststilen über Karate-Turnierhelden bis hin zu Superstars auf der Leinwand werden wir mit den ikonischen Titelcovern des BLACK BELT Magazins zu so vielen wichtigen Momenten und Figuren in der Geschichte der Kampfkünste alle Leser begeistern.Bei CENTURY MARTIAL ARTS Martial Arts ist Kampfsport mehr als nur ein Sport, er ist Lifestyle, er ist Passion und genau deshalb bietet das BLACK BELT Magazin neben News auch Bilderreihen mit effektiven und innovativen Techniken, um Euer Repertoire zu erweitern! Neben spannenden Berichten über die aktuellsten Kampfsportevents und die verschiedenen Kampfkünste, bekommt Ihr interessante Einblicke in das Leben und Training der Großmeister unserer Zeit und jener, die es werden wollen. Nutzt die exklusiven Inhalte und Tipps zur effizienten Verbesserung Eures Trainingsprogramms und erhaltet die wichtigsten Informationen über die neuesten Produkte von CENTURY MARTIAL ARTS. Gleich in der ersten deutschen Ausgabe werden wir mit spannenden Kolumnen von Experten und unveröffentlichtem, exklusivem Material vom ersten "Martial-Arts-Rockstar" Bruce Lee aufwarten.In diesem Jahr wird es Anfang November die Ausgabe 2 November/Dezember im Handel geben. Ab Januar 2022 erscheinen wir dann sogar monatlich!Das BLACK BELT Magazin war und ist das größte internationale Kampfsportmagazin. Auch unsere deutsche Ausgabe ist international geprägt. Ab der zweiten Ausgabe gibt es zusätzliche Kolumnen, Berichte und Interviews mit vielen deutschsprachigen Kampfsportlern und Kampfkünstlerinnen, erfolgreichen Kampfkunstunternehmern und Vertretern der Zunft.Wer eine Schule, Dojo oder Gym hat und bei uns als Wiederverkäufer gelistet ist, kann das Magazin als Händler ab einer Stückzahl von 6 Heften einkaufen. Weiterhin haben wir verschieden spannende Pakete für Kampfsportschulen, Dojos und Gyms für das "DOJO Listing" und Anzeigenmöglichkeiten im Angebot.Highlights und Exklusives in der ersten deutschsprachigen Ausgabe:- Cobra Kai - Exklusives Interview!- Jade Dragon - Exklusive Kolumne mit unveröffentlichtem Material von Bruce Lee- Black Belt Hall of Fame- MIYAMOTO MUSASHI- MARTIALLY FIT - Kampfkunst & Fitness aus Hollywood- "Jiu Jitsu" mit Nicolas Cage, Alain Moussi und Tony Jaa- und vieles mehr ...Pressekontakt:Century Martial Arts Europe GmbHa CENTURY, LLC divisionChristian SchommersHead of Marketing & Media & Public RelationsKontakt: +49 171 / 549 25 25Backoffice: +49 231 / 24 94 53 - 63Fax: +49 231 / 24 94 53 - 65E-Mail: schommers@century-europe.euOriginal-Content von: CENTURY Martial Arts Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151148/5002155