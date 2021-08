Vaduz (ots) - Am Montag, 16. August, um 8.00 Uhr, trafen sich vier Frauen und 23 Männer für die 6-tägige J+S Grundausbildung Fussball. Die Stabsstelle für Sport sowie die Kursleitung Roman Wild und sein Leiterteam eröffneten eine spannende Ausbildungswoche unter perfekten Bedingungen beim Fussballzentrum in Ruggell.Das neue praxisorientierte Programm welches vom Schweizerischen Fussballverband und dem Bundesamt für Sport (BASPO), konzipiert wurde, legt Wert darauf, dass das gelernte anschliessend gut in den Trainings umgesetzt werden kann. Fragen wie: "Was trainiere ich?" "Wie trainiere ich?" "Wie plane ich ein Training?" und "welche Kompetenzen brauche ich als TrainerIn?" werden während der Woche erarbeitet.Die Woche wurde mit einer Theorieprüfung abgeschlossen und die frischgebackenen Trainer und Trainerinnen konnten den neuen J+S Ausweis entgegennehmen. Wir gratulieren allen und wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung mit den Jugendlichen im Verein.Die Leiterinnen und Leiter verpflichten sich, regelmässig an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. Im Rahmen des Jugend und Sport-Breitensportförderprogrammes werden von der Stabsstelle für Sport die Aktivitäten in knapp 50 Organisationen und über 20 Sportarten subventioniert.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100876187