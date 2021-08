DJ MÄRKTE EUROPA/Ruhiges Geschäft vor Ifo-Index

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Vor Beginn des mit Spannung erwarteten Zentralbankertreffens am Donnerstag in Jackson Hole zeichnet sich ruhiges Geschäft geprägt von Zurückhaltung ab. Am Mittwochvormittag wird zudem der Ifo-Index veröffentlicht. Im Fokus steht aber die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Freitag. Anleger erhoffen sich Hinweise, wann die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre Wertpapierkäufe zu drosseln.

Die Ausbreitung der Delta-Variante hatte Zweifel aufkommen lassen, dass Powell bereits jetzt eine Reduzierung der Käufe ankündigen werde. Der DAX stagniert bei 15.911 Punkten, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,1 Prozent auf 4.184 Zähler.

Warten auf neue Signale von Powell

Der Markt werde Powells Rede darauf abklopfen, wie die Fed die Risiken der Ausbreitung der Delta-Variante und der neuerlichen Beschränkungen in manchen Teilen der Welt einschätze, meinen die Analysten der Commerzbank. Aber für eine konkrete Aussage scheine es noch zu früh zu sein.

Bei Vontobel Asset Management wies Mondher Bettaieb-Loriot, der Leiter des Corporate Bonds Geschäfts, darauf hin, dass die Fed nur auf eine deutliche Verbesserung von konkreten Daten und des US-Arbeitsmarkts reagieren werde. Ein Tapering dürfte nicht vor 2022 kommen.

Und bei Columbia Threadneedle heißt es, "Klarheit" sei das, was sich der Markt am meisten wünsche. "Die Fed-Kommunikation war zuletzt verwirrend", sagt Stratege Anwiti Bahuguna. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses seien geteilter Meinung gewesen, wie man die steigende Inflation angehen solle.

Neuer Ifo-Geschäftsklimaindex im Blick

Im Blick steht auch der neue Ifo-Index für August. Hier wird mit 100,3 Punkten ein nahezu unveränderter Stand zum Vormonat erwartet. Der Index verharrte damit weiter auf dem sehr hohen Niveau. Allerdings hatten die jüngsten Einkaufsmanager-Indizes (PMI) einen stärkeren Rückgang als erwartet angezeigt, vor allem in der deutschen Industrie. Damit sei eine negative Überraschung auch beim Ifo zu erwarten, heißt es im Handel.

Wichtige Zahlenvorlagen stehen am Mittwoch nicht an, Aroundtown legen nach Zahlenausweis 0,1 Prozent zu, Vectron zeigen sich unverändert. Einen Kurseinbruch von 36 Prozent erleiden die Aktien von Lang & Schwarz. Das Unternehmen hat eine Steuerprüfung und muss die für den 26. August geplante Hauptversammlung verschieben. Außerdem wurden Rückstellungen in Millionenhöhe gebildet.

In Europa ist weiter Bewegung in britischen Einzelhandelsaktien. Für Marks & Spencer (M&S) geht es fast 2 Prozent höher. Die Deutsche Bank hat die Aktien auf Kaufen hochgestuft. Morphosys legen um 1,6 Prozent zu. Hier hat der kanadische Partner Incyte eine bedingte Zulassung für eine Medikamenten-Kombination mit Minjuvi (Tafasitamab) erhalten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.183,53 +0,1% 5,45 +17,8% Stoxx-50 3.629,15 +0,1% 3,17 +16,8% DAX 15.910,89 +0,0% 5,04 +16,0% MDAX 36.254,67 +0,3% 114,82 +17,7% TecDAX 3.934,69 +0,1% 4,98 +22,5% SDAX 17.029,57 +0,3% 49,58 +15,3% FTSE 7.135,79 +0,1% 10,01 +10,3% CAC 6.677,04 +0,2% 12,73 +20,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,47 +0,01 +0,11 US-Zehnjahresrendite 1,29 -0,00 +0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:44 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1739 -0,2% 1,1740 1,1757 -3,9% EUR/JPY 128,87 -0,0% 128,78 128,98 +2,2% EUR/CHF 1,0727 -0,0% 1,0729 1,0725 -0,8% EUR/GBP 0,8557 -0,1% 0,8559 0,8564 -4,2% USD/JPY 109,77 +0,1% 109,69 109,70 +6,3% GBP/USD 1,3718 -0,1% 1,3717 1,3732 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4754 +0,1% 6,4763 6,4684 -0,4% Bitcoin BTC/USD 48.459,51 +0,5% 48.449,51 48.514,51 +66,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,34 67,54 -0,3% -0,20 +40,3% Brent/ICE 71,09 71,05 +0,1% 0,04 +39,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,84 1.802,85 -0,6% -10,01 -5,5% Silber (Spot) 23,71 23,88 -0,7% -0,17 -10,2% Platin (Spot) 997,80 1.015,90 -1,8% -18,10 -6,8% Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,3% +0,01 +21,1% ===

