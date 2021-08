Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf reges Interesse stießen die zahlreichen Emissionen, die gestern an den Markt gebracht werden konnten, so die Analysten der Helaba.Der Nachhaltigkeitsbond der Société Du Grand Paris sei zu OAT +21 gekommen, die BNG Bank zu MS -3 bei einem Buch von 3 Mrd. EUR. Die BAWAG könne für den grünen Pfandbrief auf ein Buch von 1,6 Mrd. EUR verweisen und so sei des gegenüber IPT um 5 BP zu MS flat zu emittieren gelungen. ...

