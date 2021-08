Dass die Preise für Rohöl heute leicht gefallen sind, wird in der D-A-CH-Region nur in der Schweiz über leicht gesunkene Preise wahrgenommen. Hier kostet ein Liter Heizöl im Durchschnitt 0,5 Rappen weniger als am Dienstag. In Deutschland und Österreich stiegen die Preise dagegen um durchschnittlich 0,3 Cent pro Liter. Nachdem die Rohölpreise in den letzten zwei Tagen so stark gestiegen sind, dass ...

