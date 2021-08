Die OMV erreichte erstmals die Platinmedaille bei der jährlichen EcoVadis Nachhaltigkeitsbewertung. Mehr als 75.000 Unternehmen aus über 200 Branchen nehmen an den universellen EcoVadis Nachhaltigkeitsratings teil und verpflichten sich nachhaltige Beschaffung in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. Dieses Ergebnis platziert die OMV in die Top 1 Prozent aller 75.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit, wie die OMV mitteilt.

