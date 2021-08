Gazprom (WKN: 903276) und Nord Stream 2 könnten vor einem wichtigen Meilenstein stehen. Ja, sogar noch in diesem Monat! Seit einigen Tagen wissen wir schließlich, dass das Management hinter der EU-Pipeline mit einer baulichen Fertigstellung noch in diesem Monat rechnet. Damit könnte ein langes und länger als ursprünglich angedachtes Kapitel zu Ende gehen. Der Weg für erste Erdgaslieferungen durch den Doppelstrang wäre damit deutlich näher. Möglicherweise ist das wiederum ein Kapitel, das noch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...