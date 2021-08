Köln (ots) - Hier kommt der Pop-Up-Lieferservice der besonderen Art! In "Mälzer und Henssler liefern ab!" treten die Starköche im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Doch für wen die beiden überhaupt kochen, erfahren Tim Mälzer und Steffen Henssler erst, wenn es schon zu spät ist: Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar - wer sich hinter der Bestellung verbirgt, sehen sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustüre, denn die beiden Spitzenköche liefern auch höchstpersönlich aus. Hier gibt's keine Gerichte à la carte - Tim Mälzer und Steffen Henssler bekommen lediglich Hinweise zu ihrer Kundschaft: per Foto, Sprachnachricht oder als Text über eine Bonmaschine. Und los geht der kulinarische Wettkampf um Intuition, Kreativität und Ehre. Abgerechnet wird zum Schluss, denn die Besteller:innen werden zur knallharten Jury. Wer die Vorlieben der unterschiedlichen Besteller:innen am präzisesten trifft, gewinnt.Und damit nicht genug! Obendrein müssen Mälzer und Henssler auch mit prominenter Laufkundschaft rechnen, deren Hunger ebenso gestillt werden will: Wenn Ina Müller, Judith Rakers, Smudo von "Die Fantastischen Vier", Steven Gätjen, Wigald Boning und die Band "Revolverheld" im Pop-up-Lieferservice spontan eine Bestellung aufgeben, steigt das Stresslevel bei Tim Mälzer und Steffen Henssler - denn es muss schließlich pünktlich abgeliefert werden.Welcher der beiden ehrgeizigen Köche kann am Ende im doppelten Sinne abliefern? VOX zeigt die erste von zwei Folgen "Mälzer und Henssler liefern ab!" am Sonntag, 19. September, um 20:15 Uhr. Produziert wird die Koch-Show von Endemol Shine Germany.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Janine Stein, Telefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin Menzer, Telefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5002284