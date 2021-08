HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine überarbeiteten Schätzungen für den Chemiekonzern reflektierten in erster Linie die Integration von Kalam Chemicals von Mitte 2021 an sowie die angekündigte Übernahme des Microbial-Control-Geschäfts von IFF ab 2022, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005470405