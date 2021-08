DGAP-News: mittemitte GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Berlin, 25. August 2021 - Mitte ernennt Victoire Carous zur Chief Financial Officer (CFO). Das Berliner Consumer-Hardware-Startup entwickelt nachhaltige Lösungen, um einen gesunden Wasserkonsum zu bieten. Das erste Produkt im Mitte-Portfolio, das im Herbst auf den Markt kommt, ist ein smarter Premium-Wasseraufbereiter, der Leitungswasser filtert, mineralisiert und nach Geschmack mit Kohlensäure versetzt, wobei der Nutzer weder auf Komfort noch auf Nachhaltigkeit verzichten muss. Als Finanzchefin übernimmt Victoire Carous die Gesamtverantwortung in dem Bereich und unterstützt Mitte beim rasanten Geschäftswachstum während des bevorstehenden Markteintritts und darüber hinaus. Die Finanzexpertin, die mit ihrem Kellogg-MBA bei McKinsey gestartet ist, hat zuletzt zehn Jahre lang in schnellwachsende Verbrauchermarken mit Nachhaltigkeits-, Lebensmittel-, und E-Commerce-Schwerpunkt investiert. Als Investmentmanagerin bei Verlinvest, einem globalen Lebensmittel- und D2C-Investor, hat sie unter anderem die Erstinvestition in Oatly angeleitet, dem Weltmarktführer der Milchalternativen. In Ihrer Position als Head of M&A bei Ecotone, war sie hauptverantwortlich für Fusionen und Übernahmen beim größten ökologischen Lebensmittelkonzern Europas. Victoire Carous ist außerdem ein Mitglied des Investitionsausschusses von Quadia, einem Impact-Investmentfond mit Fokus auf regenerative Wirtschaft. "Ich freue mich, als CFO bei Mitte einzusteigen, weil ich von der Mission und Vision der Firma überzeugt bin. Es ist mein persönlicher und beruflicher Anspruch, eine nachhaltige Lebensweise zu führen und zu fördern. Mitte ist bereit, diesen überfälligen Wandel anzuleiten und ein qualitativ hochwertiges, mineralisiertes Wasser anzubieten, das sich mit Flaschenmineralwasser vergleichen lässt und zugleich auch noch nachhaltiger ist?, sagt Victoire Carous. "Ich bin sehr erfreut, Victoire Carous in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihr eine brillante Expertin im Team haben, die das Geschäft sehr gut kennt und in dieser wichtigen Phase um den Markteintritt und zum Start unserer neuen Finanzierungsrunde Kontinuität gewährleisten kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit?, sagt Moritz Waldstein-Wartenberg, Geschäftsführer und Gründer von Mitte. Über Mitte

Mitte erschließt das Potenzial unseres Trinkwassers mit dem Ziel, Leben durch gesunden Wasserkonsum zu verbessern. Das Berliner Unternehmen entwickelt eine Produktpalette, die Zugang zu nährreichem Trinkwasser bietet, ohne dabei dem Planeten zu schaden. Das erste Produkt aus dem Mitte-Portfolio, das im Herbst auf den Markt kommt, ist das Mitte Home: Ein smarter Wasseraufbereiter, der Leitungswasser filtert, mineralisiert, und nach Belieben mit Kohlensäure versetzt. Mitte wurde 2016 gegründet und u.a. gefördert von Atlantic Food Labs, Danone Manifesto Ventures, VisVires New Protein Fund. Pressekontakt:

Claudia Lunscken

claudia@mitte.co

+49 30 1663 9140

