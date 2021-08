Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial gab am Dienstag weiter nach und konnte sich entsprechend von der 54er Marke nach unten absetzen, so die Analysten der Helaba.Die am Gesamtmarkt nachlassende Risikoaversion habe sich auch im Bankensegment positiv ausgewirkt. Nach einer relativ langen Primärmarktflaute belebe sich das Emissionsgeschäft derzeit zunehmend. Gestern sei von der Credit Suisse eine Senior Benchmark-Doppeltranche, mit 2- und 7-jährigen Laufzeiten erfolgreich platziert worden. Auch die Aareal Bank habe mit ihrem 5-jährigen SP-Papier auf ausreichend Nachfrage getroffen. Durch die Raiffeisen Bank International sei ein SP-Papier mit einer Laufzeit von sechs Jahren (500 Mio. Euro, WNG) mandatiert worden. ...

