Die EU-Kommission soll so schnell wie möglich Maßnahmen ergreifen, damit recycelte Kunststoffe legal in Lebensmittelverpackungen verwendet werden können. Das fordern elf Verbände des Handels, der Getränkeindustrie, der Ernährungsbranche sowie der Kunststoffverpackungs- und Recyclingwirtschaft aus Deutschland. In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommissare für Umwelt und Gesundheit warnen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...