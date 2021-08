Heute im gabb: Um 11:12 liegt der ATX TR mit +0.09 Prozent im Plus bei 7211 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +2.55% auf 44.3 Euro, dahinter FACC mit +2.36% auf 8.885 Euro und Telekom Austria mit +0.88% auf 7.445 Euro. - Verbund mit Nr. 16 und in welcher Hinsicht der ebenfalls starken Mayr-Melnhof zwei Jahre fehlen- Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast: VIG zum Thema "Green Deal"- Börsen-Kurier: 27,5 % KESt - warum werden Anleger eigentlich vom Staat geschröpft?- Immer schlimmer schaut es mit der Verschuldung in Europa aus- PIR-News zu Marinomed, UBM, Post, Research zu Uniqa und Rosenbauer- Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: Marinomed, ams, AT&S und weitere Aktien auffällig; Michael Strugl führt im CEO-Ranking- ...

